Трамп звільнив міністра охорони здоров'я за польоти приватними рейсами на бюджетні кошти

Міністр охорони здоров'я США Том Прайс подав у відставку після скандалу з використанням дорогих приватних чартерних літаків по службових справах. Про це пише Reuters.

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"Міністр охорони здоров'я і соціальних служб Томас Прайс запропонував свою відставку і президент її прийняв", - йдеться в заяві Білого дому.

При цьому Прайс пообіцяв, що поверне до бюджету майже 52 тисячі доларів витрачених на приватні чартерні рейси.

"Платники податків не будуть платити за моє місце на цих літаках", - сказав Прайс.

Як пояснив агентству джерело, близьке до президента, Трамп намагається впровадити план скорочення податків. У той же час, уряд шукає відповідь на спустошення, викликані трьома ураганами. Така розтрата бюджетних коштів міністром стала великою.