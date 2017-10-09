В Італії затримали брата убивці, який зарізав двох жінок у Марселі із криком "Аллах акбар"
25-річний чоловік був затриманий у Феррарі на підставі французького ордера на арешт.
Італійська поліція затримала і заарештувала Ахмеда Ханначі, брата Аніса Ханначі, який напав на перехожих на вокзалі французького Марселя 1 жовтня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
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25-річний чоловік був затриманий у Феррарі на підставі французького ордера на арешт. Його підозрюють у причетності до скоєння нападу, а також у членстві в терористичній організації. Операція проводилася спільно з французькими правоохоронцями.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих на вокзалі Марселя. Під час нападу чоловік кричав "Аллах акбар!". Двоє жінок внаслідок нападу загинули, після цього поліція застрелила нападника.