В Італії затримали брата убивці, який зарізав двох жінок у Марселі із криком "Аллах акбар"

Італійська поліція затримала і заарештувала Ахмеда Ханначі, брата Аніса Ханначі, який напав на перехожих на вокзалі французького Марселя 1 жовтня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожНаїзд авто на людей в Лондоні: стала відомо кількість постраждалих, поліція виключила теракт

25-річний чоловік був затриманий у Феррарі на підставі французького ордера на арешт. Його підозрюють у причетності до скоєння нападу, а також у членстві в терористичній організації. Операція проводилася спільно з французькими правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих на вокзалі Марселя. Під час нападу чоловік кричав "Аллах акбар!". Двоє жінок внаслідок нападу загинули, після цього поліція застрелила нападника.