В Італії затримали брата убивці, який зарізав двох жінок у Марселі із криком "Аллах акбар"

10:54, 09 жовтня 2017
Світ
82 0

25-річний чоловік був затриманий у Феррарі на підставі французького ордера на арешт.

Теракт у Марселі / REUTERS

Італійська поліція затримала і заарештувала Ахмеда Ханначі, брата Аніса Ханначі, який напав на перехожих на вокзалі французького Марселя 1 жовтня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожНаїзд авто на людей в Лондоні: стала відомо кількість постраждалих, поліція виключила теракт

25-річний чоловік був затриманий у Феррарі на підставі французького ордера на арешт. Його підозрюють у причетності до скоєння нападу, а також у членстві в терористичній організації. Операція проводилася спільно з французькими правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих на вокзалі Марселя. Під час нападу чоловік кричав "Аллах акбар!". Двоє жінок внаслідок нападу загинули, після цього поліція застрелила нападника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ісламська держава#теракт у Марселі