У Пентагоні відреагували на повідомлення про крадіжки хакерами КНДР військових планів Південної Кореї

У Пентагоні заявили, що знають про хакерську атаку КНДР, в результаті якої імовірно були вкрадені плани Південної Кореї на випадок війни, однак найбільш важливі дані містяться в безпеці. Про це повідомляє «Ренхап».

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«Я можу запевнити вас, що ми впевнені в безпеці наших планів операцій і нашої здатності справлятися з будь-якою загрозою з боку Північної Кореї», — повідомив журналістам представник прес-служби Пентагону Роб Меннінг.

Раніше південнокорейські парламентарії повідомили, що минулого року в результаті хакерської атаки з боку КНДР були вкрадені 235 гігабайт військових документів, в числі яких були плани Сеула на випадок початку війни і вказівки спецназу.