Американська поп-співачка Брітні Спірс подала на розлучення зі своїм чоловіком Кевіном Федерлайном, повідомляє Reuters.

У позовній заяві співачки йдеться про те, що причиною розлучення виявилися нездоланні розбіжності поглядів. Спірс хоче, щоб діти після розлучення жили з нею, а їх батьку було надано право відвідувати їх.

Шлюбу Спірс і Федерлайна два роки, з моменту народження їх другої дитини минуло два місяці.

Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс подала до суду на британський National Enquirer за те, що видання 5 і 12 червня 2006 року надрукувало статті з наступними заголовками: "Шлюб Брітні розпався" та "Брітні і Кевін: а зараз про їх розлучення".

Виконуючи рішення суду, британський National Enquirer надрукував офіційне вибачення перед співачкою Брітні Спірс за публікацію цих статей, тоді як американський Enquirer вибачатися відмовився.

Коментуючи повідомлення про розлучення, представник британського National Enquirer, зокрема, сказав: "Тепер ми точно визнаємо, що шлюб не розпався, і вони не збираються розлучатися".

Лента.ру