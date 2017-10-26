У Норвегії розбився російський вертоліт із 8 людьми
17:47, 26 жовтня 2017Світ
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Інцидент стався на архіпелазі Шпіцберген.
Ілюстрація / REUTERS
У Норвегії впав російський вертоліт. На його борту перебували вісім осіб, передає РБК.
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Інцидент стався у районі населеного пункту Баренцбург, архіпелаг Шпіцберген. Про це повідомила пошуково-рятувальна служба Північної Норвегії в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Кенії вертоліт впав в озеро, загинули пілот і чотири журналіста.
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