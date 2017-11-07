У Росії біля житлових будинків розбився літак (фото, відео)

Літак Ан-2 розбився біля селища Екімчан Амурської області РФ. Про це повідомляє "РИА Новости".

У літака Ан-2 виявили несправність відразу після зльоту.

"Пілот прийняв рішення посадити літак, але не дотягнув до злітно-посадочної смуги і впав в 600 метрах від неї. На борту знаходилися два члени екіпажу", - сказано в повідомленні.

Відомо, що літак належав компанії "Зодіак-груп" з Владивостока, на момент падіння він перебував в оренді у авіакомпанії "Дальтрансайро".

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Наголошується, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна. Літак впав на пустирі, за селищем, один пілот літака загинув, другого з травмами госпіталізували. Уточнюється, що літак загорівся через жорстку посадку.

На даний момент відомо, що літак перевозив продукти.

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