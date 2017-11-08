У Каталонії прихильники незалежності від Іспанії заблокували автомобільні траси і залізницю (відео)

Вночі недалеко від французького кордону дорогу для легкових автомобілів і вантажівок перекрили десятки протестуючих.

Перед довгою чергою зупинених машин протестуючі вимагали звільнення ув'язнених прихильників незалежності і перетворення Каталонії в республіку.

Як повідомляв УНІАН, відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон і четверо інших колишніх чиновників іспанського регіону в неділю, 5 листопада, здалися бельгійській поліції.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні.