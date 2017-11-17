У одному з польських міст розбирають Пам’ятник подяки Радянській армії (фото)

У центрі Щеціна почали розбирати Пам’ятник подяки Радянській армії. Демонтаж колони та основи цоколю триватиме приблизно тиждень, повідомили у щецінській міській адміністрації, передає Польське радіо.

Читайте такожКорпус НАТО у польському Щеціні очолить німецький генералПроцес розбору проведуть у два етапи: спочатку демонтують колону, а потім - основу цоколю. Уся роботе триватиме приблизно тиждень, - повідомила речниця міської адміністрації Щеціна Сильвія Циза-Сломська.

Барельєфи та частини скульптури перевезуть на Центральний цвинтар у Щеціні. Сама колона, ймовірно, буде зруйнована під час розбирання, а ділянку навколо неї вирівняють.

Дозвіл на перенесення частин скульптури у вигляді фігурних композицій та гербів міст на терен Центрального цвинтаря у Щеціні видав консерватор архітектурних пам’яток Західнопоморського воєводства.

Щецінська архітектонічна майстерня Archaid торік виграла конкурс на забудову площі, на якій нині стоїть радянський монумент. Фірма планує там облаштувати відпочинковий простір. Планується встановлення квітників та лавок. Реалізація проекту почнеться у 2018 році.

Пам’ятник Подяки Радянській армії стоїть на так званому Золотому шляху – прогулянковому маршруті, що веде від Світлих лугів до Замку поморських князів.

Пам’ятник, присвячений заслугам Червоної армії під час здобуття міст Західного Помор’я під час Другої світової війни відкрили 23 квітня 1950 року - у п’яту річницю вступу до Щеціна радянської армії. Монумент встановлено на відомій площі у центрі міста. У 1992 році за розпорядженням міської влади з пам’ятника зняли бетонну зірку, яку нині можна побачити у Центрі діалогу «Переломи», філії Національного музею у Щеціні.