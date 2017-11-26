У Сирії внаслідок авіаударів загинуло щонайменше 57 осіб

Війська сирійського президента Башара Асада разом з російськими союзниками атакували сирійські території, що зараз перебувають під контролем терористичного угрупування "Ісламська держава" та повстанців. Про це повідомляє у неділю, 26 листопада, агенція dpa з посиланням на заяви спостерігаців із Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, як пише DW.

Зокрема, військові літаки (імовірно, російські) здійснили авіанальоти на населений пункт Аль-Шафа, на сході провінції Дейр-ез-Зор, унаслідок чого загинуло 34 людини, серед яких 15 дітей. Нагадаємо, що цього місяця урядові війська разом із союзними угрупуваннями поновили контроль над ключовим містом Абу-Камаль у багатій на нафту провінції Дейр-ез-Зор.

Читайте такожСША занижують чисельність своєї армії в Сирії

У той самий час, 26 листопада, урядові війська Асада здійснили також атаку на території, контрольовані сирійськими повстанцями неподалік столиці Дамаска. Внаслідок цієї атаки загинуло 23 особи, зокрема четверо дітей.

Місцеві активісти повідомили dpa, що урядові літаки завдали удару по ринку у районі Східна Гута, де загинули 17 людей та ще 50 отримали поранення. Східна Гута та 350 тисяч її жителів уже чотири роки перебуває під облогою сирійських урядових військ.

Минулого місяця ООН звернула увагу на драматичну ситуацію у цьому районі, яку представник ООН з прав людини назвав "епіцентром страждань" у Сирії. Неурядові організації назвали ситуацію у Гуті "катастрофічною".