Союзники Росії близькі до створення сил швидкого реагування

05:15, 07 червня 2009
Світ
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Підписання можливе за тиждень

Угоду про створення Колективних сил оперативного реагування ОДКБ планується підписати 14 червня в Москві (Росія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Білоруської держави, про це заявив Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Микола БОРДЮЖА в Мінську під час зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ після засідання Комітету секретарів рад безпеки держав-членів ОДКБ.

«На засіданні Комітету у вузькому складі, перш за все, розглядалися документи, що стосуються угоди про створення Колективних сил оперативного реагування ОДКБ. На сьогоднішній день є розуміння всіх держав необхідності підписання такої угоди, є підходи або відмінності підходів щодо низки статей, за якими, я сподіваюся, ми спробуємо знайти консенсус до початку сесії РКБ. Але загалом усі секретарі рад безпеки держав висловилися за те, щоб схвалити проект угоди й представити її президентам на розгляд 14 червня в Москві», - сказав М.БОРДЮЖА.

У свою чергу О.ЛУКАШЕНКО вважає дуже важливою сесію Ради колективної безпеки (РКБ), що відбудеться в червні. «Нинішнє засідання Комітету секретарів рад безпеки країн ОДКБ є важливим етапом підготовки до майбутньої сесії Ради колективної безпеки, на якій головування в організації перейде від Вірменії до Білорусі. Наша країна дуже відповідально підходить до своєї майбутньої функції. Зараз завершується робота над підготовкою білоруських ініціатив, які будуть озвучені в червні на сесії РКБ у Москві», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що світова фінансова криза негативно вплине на безпеку держав. «Недавні події в Узбекистані ще раз підкреслили актуальність проблеми боротьби з тероризмом. І в політичному плані ситуація залишається напруженою. Минулорічні події на Кавказі показали, наскільки крихкими є мир і стабільність», - зазначив він.

«На минулорічній сесії РКБ було затверджено Програму спільних заходів із формування системи інформаційної безпеки держав-членів. Комітету необхідно більше уваги приділити практичним крокам щодо її реалізації. Ви бачите, що робиться в США - на це витрачаються десятки мільярдів доларів, про які недавно оголосив президент Барак ОБАМА, які планується направити на подолання цієї найважливішої проблеми, як усього світу, так і самої Америки», - зазначив О.ЛУКАШЕНКО.

Довідка УНІАН. Військово-політичний союз ОДКБ створено в травні 2002 року на основі Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року. 2 грудня 2004 року ОДКБ надано статус спостерігача в Генеральній Асамблеї ООН.

Метою ОДКБ є забезпечення національної безпеки кожної з країн-членів Договору, а також їх територіальної цілісності. У разі виникнення загрози для будь-якої з держав-учасниць решта членів ОДКБ зобов`язується надати її необхідну допомогу, включаючи військову. Військово-політичні відносини між державами Договору носять пріоритетний характер порівняно з військовими зв`язками і контактами з третіми країнами, що не входять до ОДКБ.

Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Російська Федерація, Таджикистан і Узбекистан.

Комітет секретарів рад безпеки ОДКБ є консультативним і виконавчим органом. КСРБ утворено рішенням Ради колективної безпеки (РКБ) від 24 травня 2000 року. Положення про КСРБ затверджено рішенням РКБ від 28 квітня 2003 року.

 

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