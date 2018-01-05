ІД оголосила війну ХАМАСу

Представники терористичної організації "Ісламська держава" на Сінайському півострові у Єгипті зіштовхнулися у суперечці із палестинською ісламістською групою ХАМАС і закликали атакувати її. У ІДІЛ виклали відеозапис страти одного із терористів, которого вважають колабораціоністом.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на The Washington Post.

"Ніколи не здавайтеся. Використовуйте вибухові речовини, пістолети та клейкі бомби. Бомбардуйте їхні суди та місця безпеки, бо це стовпи тиранії, які підтримують свій трон", - звертається один із терористів ІДІЛ у відеозаписі.

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На відео також звинувачують ХАМАС у тому, що їхні представники не змогли протистояти визнанню Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю. Також йдеться про те, що ісламістські бойові групи ІДІЛ у Ґазі придушені. Це і послугувало причиною оголошення війни.

Зазначається, що вже більше року між двома ісламістськими групами точиться конфронтація. ХАМАС посилили безпеку на кордоні із Сінайським півостровом, намагаючись досягти кращих стосунків із Єгиптом. Також у секторі Ґаза придушуються прояви підтримки "Ісламської держави".

Нагадаємо, авіація Ізраїлю атакувала об’єкт бойовиків ХАМАС у південній частині сектору Ґази. Про це повідомила прес-служба військових.