Найкращі фото тижня: Європа у сніговому полоні, корейське "потепління" та лід на Марсі (фотопідбірка)

17:22, 12 січня 2018
Світ
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Підбірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Лебедине озеро в заповіднику в Вейхаї, Китай, 8 січня / Stringer
Лебедине озеро в заповіднику в Вейхаї, Китай, 8 січня / Stringer /  © REUTERS
Засніжена дорога під час сильного снігопаду в Італії, 8 січня / Stefano Rellandini
Засніжена дорога під час сильного снігопаду в Італії, 8 січня / Stefano Rellandini /  © REUTERS
Зебри Греві, що перебувають на межі вимирання, в дослідницькому центрі Мпала, Кенія, 8 січня / Baz Ratner
Зебри Греві, що перебувають на межі вимирання, в дослідницькому центрі Мпала, Кенія, 8 січня / Baz Ratner /  © REUTERS
Люди поруч з гігантським сніговиком в парку в Харбіні, Китай, 8 січня / Stringer
Люди поруч з гігантським сніговиком в парку в Харбіні, Китай, 8 січня / Stringer /  © REUTERS
Демілітаризована зона, що розділяє Південну і Північну Кореї, 9 січня / Kim Hong-Ji
Демілітаризована зона, що розділяє Південну і Північну Кореї, 9 січня / Kim Hong-Ji /  © REUTERS
Підготовка до Свята врожаю в районі Морігаон, Індія, 9 січня / Anuwar Hazarika
Підготовка до Свята врожаю в районі Морігаон, Індія, 9 січня / Anuwar Hazarika  /  © REUTERS
Аварійний персонал евакуює місцевих жителів і їх собак після зсуву в Монтесіто, США, 9 січня / Kenneth Song/Santa Barbara News-Press
Аварійний персонал евакуює місцевих жителів і їх собак після зсуву в Монтесіто, США, 9 січня / Kenneth Song/Santa Barbara News-Press /  © REUTERS
Поїзд очищає сніг з залізниці на курорті Церматт, Швейцарія, 8 січня / TWITTER/@RResort2222m
Поїзд очищає сніг з залізниці на курорті Церматт, Швейцарія, 8 січня / TWITTER/@RResort2222m /  © REUTERS
Собака переслідує кішку на хвилерізі вздовж берега Середземного моря в Ашкелоні, Ізраїль, 9 січня / Amir Cohen
Собака переслідує кішку на хвилерізі вздовж берега Середземного моря в Ашкелоні, Ізраїль, 9 січня / Amir Cohen /  © REUTERS
Ралі ''Дакар-2018'' на етапі Перу-Болівія-Аргентина, 10 січня / Andres Stapff
Ралі "Дакар-2018" на етапі Перу-Болівія-Аргентина, 10 січня / Andres Stapff /  © REUTERS
Рятувальні кораблі гасять пожежу на танкері з нафтою, який загорівся після зіткнення з китайським вантажним судном у Східно-Китайському морі, 10 січня / China Daily
Рятувальні кораблі гасять пожежу на танкері з нафтою, який загорівся після зіткнення з китайським вантажним судном у Східно-Китайському морі, 10 січня / China Daily /  © REUTERS
Чайки летять крізь сильний туман у Белфасті, Північна Ірландія, 10 січня / Clodagh Kilcoyne
Чайки летять крізь сильний туман у Белфасті, Північна Ірландія, 10 січня / Clodagh Kilcoyne /  © REUTERS
Індійські солдати під час репетиції параду до Дня Республіки в Нью-Делі, Індія, 11 січня / Adnan Abidi
Індійські солдати під час репетиції параду до Дня Республіки в Нью-Делі, Індія, 11 січня / Adnan Abidi /  © REUTERS
Дитинча східної видри - один із 14 народжених в Сінгапурському зоопарку видренят, 11 січня / Edgar Su
Дитинча східної видри - один із 14 народжених в Сінгапурському зоопарку видренят, 11 січня / Edgar Su /  © REUTERS
© REUTERS
Авіашоу під час авіаційного форуму в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 11 січня / Al Faisal Nasser
Авіашоу під час авіаційного форуму в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 11 січня / Al Faisal Nasser /  © REUTERS
Масова церемонія одруження 111 мусульманських пар в мечеті Ахмадабаді, Індія, 11 січня / Amit Dave
Масова церемонія одруження 111 мусульманських пар в мечеті Ахмадабаді, Індія, 11 січня / Amit Dave /  © REUTERS
Поперечное сечение слоя подземного льда на снимке поверхности Марса, 11 января / NASA/JPL-Caltech/UA/USGS/Handout
Поперечное сечение слоя подземного льда на снимке поверхности Марса, 11 января / NASA/JPL-Caltech/UA/USGS/Handout  /  © REUTERS
Нічний вид на гірський курорт Давос, Швейцарія, 11 січня / Arnd Wiegmann
Нічний вид на гірський курорт Давос, Швейцарія, 11 січня / Arnd Wiegmann /  © REUTERS
Дебютний виступ поп-гурту Virtual Currency Girls з логотипом биткоина в Токіо, Японія, 12 січня / Kim Kyung-Hoon
Дебютний виступ поп-гурту Virtual Currency Girls з логотипом биткоина в Токіо, Японія, 12 січня / Kim Kyung-Hoon /  © REUTERS
Дві леопардові акули в зоопарк Хагенбек в Гамбурзі, Німеччина, 12 січня / Morris Mac Matzen
Дві леопардові акули в зоопарк Хагенбек в Гамбурзі, Німеччина, 12 січня / Morris Mac Matzen /  © REUTERS

З початку 2018 року Європа страждає від негоди. Так, рясні снігопади на початку тижня обрушилися на кілька західних країн - зокрема, постраждали швейцарські та італійські гірські курорти. Нприклад, на курорті Церматт в швейцарських Альпах через сильні снігопади 9 січня було заблоковано від 10 до 20 тисяч осіб

Поїзд очищає сніг з залізниці на курорті Церматт, Швейцарія, 8 січня / TWITTER/@RResort2222m / REUTERS

У свою чергу Британію навпаки трохи відпустили снігопади, однак накрили щільні тумани.

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Водночас напередодні Зимової Олімпіади, яка має пройти у лютому в Пхьончхані, намітився певний прогрес у стосунках Південної та Північної Корей. Так, влада КНДР висловила бажання відправити свою делегацію на змагання в сусідню країну, з якою перебуває у стані постійного конфлікту. В результаті проведених переговорів країни погодилися відновити діалог між військовими посадовцями двох країн задля зменшення напруженості у відносинах. У свою чергу президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що навіть готовий провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Демілітаризована зона, що розділяє Південну і Північну Кореї, 9 січня / Kim Hong-Ji / REUTERS

Між тим цього тижня вчені припустили, що відкриті нещодавно родовища водяного льоду на крутих урвищах марсіанських гір можуть свідчити, що на Марсі є поклади льоду, приховані під тонким - 1-2-метровим - шаром реголіту. Зняти поклади льоду на червоній планеті вдалося за допомогою орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Поперечний переріз шару підземного льоду на знімку поверхні Марса, 11 січня / NASA/JPL-Caltech/UA/USGS/Handout / REUTERS

Крім того, радували цього тижня і новини щодо роботи зоологів зі збереження рідкісних видів тварин. Так, на початку тижня Reuters показав життя рідкісних видів диких тварин у кенійському заповіднику Mpala Research Centre в окрузі Лайкіпія, де займаються відновленням популяції цих вразливих видів і нещодавно відзвітували про успіхи у збільшенні популяцій слонів, жирафів та бізонів, а також у зниженні темпів вимирання рідкісних зебр Греві.

Зебри Греві, що перебувають на межі вимирання, в дослідницькому центрі Мпала, Кенія, 8 січня / Baz Ratner / REUTERS

Сінгапурський зоопарк у свою чергу похвалився успіхами у народженні рідкісних тварин в неволі - східних видр, кардикових бегемотів, орангутангів та карликових геконів Вільямса.

Дитинча східної видри - один із 14 народжених в Сінгапурському зоопарку видренят, 11 січня / Edgar Su / REUTERS

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