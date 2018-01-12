Найкращі фото тижня: Європа у сніговому полоні, корейське "потепління" та лід на Марсі (фотопідбірка)

З початку 2018 року Європа страждає від негоди. Так, рясні снігопади на початку тижня обрушилися на кілька західних країн - зокрема, постраждали швейцарські та італійські гірські курорти. Нприклад, на курорті Церматт в швейцарських Альпах через сильні снігопади 9 січня було заблоковано від 10 до 20 тисяч осіб.

У свою чергу Британію навпаки трохи відпустили снігопади, однак накрили щільні тумани.

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Водночас напередодні Зимової Олімпіади, яка має пройти у лютому в Пхьончхані, намітився певний прогрес у стосунках Південної та Північної Корей. Так, влада КНДР висловила бажання відправити свою делегацію на змагання в сусідню країну, з якою перебуває у стані постійного конфлікту. В результаті проведених переговорів країни погодилися відновити діалог між військовими посадовцями двох країн задля зменшення напруженості у відносинах. У свою чергу президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що навіть готовий провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Між тим цього тижня вчені припустили, що відкриті нещодавно родовища водяного льоду на крутих урвищах марсіанських гір можуть свідчити, що на Марсі є поклади льоду, приховані під тонким - 1-2-метровим - шаром реголіту. Зняти поклади льоду на червоній планеті вдалося за допомогою орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Крім того, радували цього тижня і новини щодо роботи зоологів зі збереження рідкісних видів тварин. Так, на початку тижня Reuters показав життя рідкісних видів диких тварин у кенійському заповіднику Mpala Research Centre в окрузі Лайкіпія, де займаються відновленням популяції цих вразливих видів і нещодавно відзвітували про успіхи у збільшенні популяцій слонів, жирафів та бізонів, а також у зниженні темпів вимирання рідкісних зебр Греві.

Сінгапурський зоопарк у свою чергу похвалився успіхами у народженні рідкісних тварин в неволі - східних видр, кардикових бегемотів, орангутангів та карликових геконів Вільямса.