Згоріли 52 людини: з'явилося відео охопленого вогнем автобуса у Казахстані

У мережі з'явилося відео охопленого вогнем автобуса, який загорівся у Казахстані 18 січня під час руху.

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Причина спалаху поки що не повідомляється. Відповідне відео розміщене на YouTube-каналі.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані внаслідок пожежі в автобусі згоріли 52 людини. У салоні перебувало 57 осіб, займання сталося під час руху.

ЗМІ повідомляли, що в автобусі перебували громадяни Узбекистану. П'ять осіб змогли вибратися з транспорту самостійно.