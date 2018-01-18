Згоріли 52 людини: з'явилося відео охопленого вогнем автобуса у Казахстані
09:44, 18 січня 2018Світ
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Про причини інциденту поки що не повідомляється. Відомо, що автобус загорівся на ходу.
У мережі з'явилося відео охопленого вогнем автобуса, який загорівся у Казахстані 18 січня під час руху.
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Причина спалаху поки що не повідомляється. Відповідне відео розміщене на YouTube-каналі.
Як повідомляв УНІАН, у Казахстані внаслідок пожежі в автобусі згоріли 52 людини. У салоні перебувало 57 осіб, займання сталося під час руху.
ЗМІ повідомляли, що в автобусі перебували громадяни Узбекистану. П'ять осіб змогли вибратися з транспорту самостійно.
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