Джастін Тімберлейк у новому кліпі красиво станцював зі своєю знаменитою дружиною (відео)

Джастін Тімберлейк написав пісню спеціально для Джесіки Біл, і в кліпі вони знялися разом.

Джастін Тімберлейк випустив новий кліп на пісню з нового альбому "Man Of The Woods". Він присвятив пісню своїй дружині Джесіці Біл, і в кліпі танцює разом з нею.

"Нам було дуже легко працювати разом. Я сподіваюся, ми будемо задіяні в одних проектах з нею ще не один раз. Мені було важливо, щоб на цей раз вона була поруч. Вона дуже вплинула на створення цього альбому, і, зокрема, ця пісня для нас особлива. Чудово, що ми змогли розділити один з одним цей важливий момент. Композиція була написана першою і спеціально для Джессіки. В альбомі два листи про кохання: Man Of The Woods - лист до Джесіці і Young Man - лист до сина. Пригадується випадок, як я працював на студії у свій день народження, та Джессіка із Сайласом приїхали до мене і заспівали для мене Happy Birthday, а в кінці Сайлас сказав мені "Я тебе люблю". Це було неперевершено! Я завжди знав, що хочу написати для нього пісню, але після такого я вирішив не відкладати", - розповів Тімберлейк в інтерв'ю Beats 1.

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