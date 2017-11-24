OK Go зламали YouTube новим відео, синхронізувавши 567 принтерів (відео)

Американська група OK Go випустила кліп на трек Obsession. У відео використали 567 принтерів, які були синхронізовані і друкували фон протягом усього відео. Кліп зняли одним дублем. Відео примітно тим, що стандартні налаштування YouTube не справляються з ним.

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За словами творців кліпу, японського агентства SIX, вони готувалися до зйомок майже два роки. На початку відео зазначається, що весь використаний папір буде перероблений.

В описі до кліпу рекомендується встановити якість відео на 1440р або 2160р, щоб оцінити всі кольори, що використані в ролику. Стандартних автоналаштувань від YouTube буде недостатньо: частина сцен у кліпі буде спотворена через сильне стиснення - група зазначає, що вони "зламали матрицю".

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