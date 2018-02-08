Європарламент дозволив збільшити фінансування країн "Східного партнерства"

Загалом на проекти за межами ЄС буде виділено 5,3 млрд євро, з яких на підтримку країн «Східного партнерства» – приблизно 1,8 млрд євро.

Європейський парламент ухвалив законодавчий акт, яким дозволив Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) збільшити фінансування країн «Східного партнерства», включно з Україною.

Читайте такожУчасники саміту "Східного партнерства" ухвалили підсумкову деклараціюЯк передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося в рамках пленарного засідання ЄП сьогодні в Страсбурзі.

Згідно із повідомленням ЄІБ, розповсюдженим після голосування, банку дозволяється позичити додаткові 5,3 млрд євро на проекти за межами Євросоюзу.

На проекти, спрямовані на підтримку країн «Східного партнерства», буде виділено приблизно 1,8 млрд євро.

В ЄІБ зазначили, що за період з 2014 по 2016 роки обсяги кредитування України було подвоєно - з 1,5 млрд євро до 3 млрд євро в рамках пакету підтримки Євросоюзу, який був ухвалений в березні 2014 року.

Також збільшене фінансування буде спрямоване на ініціативи у сфері міграції у країнах «Південного сусідства» та на Західних Балканах.

Президент ЄІБ Вернер Хойер, вітаючи це рішення ЄП, сказав: «Розбудовувати стійкість, підтримувати інклюзивне зростання та надавати допомогу країнам-партнерам у вирішенні головних проблем, таких як міграція та наслідки зміни клімату, є основним завданням Банку ЄС за кордонами Союзу. Як ключовий партнер ЄС для фінансування розвитку, ми допомагаємо досягти цілей зовнішньої політики ЄС та безпеки та стабільності для громадян у Європі та за її межами. Сьогоднішнє голосування дозволяє нам продовжувати це робити».

Довідка УНІАН. "Східне партнерство" – зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Ініціативу формально започатковано на Празькому установчому саміті "Східного партнерства" 7 травня 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2017 року Європейський парламент проголосував за рекомендації саміту «Східного партнерства» створити для України, Молдови та Грузії модель «Східне партнерство плюс». Крім того, пропонується заснувати для України, Грузії та Молдови трастовий фонд, який би фокусувався на приватних і державних інвестиціях в соціальну та економічну інфраструктуру, у той же час забезпечити «ретельну перевірку їхнього використання, щоб запобігти будь-яким зловживанням».