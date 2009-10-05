Україна на 85-му місці з розвитку людського потенціалу

Україна посідає в рейтингу з розвитку людського потенціалу 85-е місце й порівняно з 2005 роком погіршила свій показник на сім позицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Звіті з людського розвитку 2009 «Подолання перешкод: людська мобільність та розвиток», оприлюдненому сьогодні в Києві комісією Програми розвитку ООН.

У звіті, зокрема, подається рейтинг країн за Індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП) у його розрахунках використано три показники: ВВП на душу населення, тривалість життя, рівень освіченості. Нинішнього року ІРЛП був розрахований для 182 країн – за статистичними даними станом на 2007 рік, зібраних Агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями. До рейтингу 2007 року додали три країни: Андорру, Ліхтенштейн (вперше) та Афганістан (вперше з 1996 року). Показники Індексу розвитку людського потенціалу базуються на інформації 2007 року – вони не відображають наслідків глобальної економічної кризи, яка, як очікується, матиме значний вплив на досягнення в галузі людського розвитку багатьох країн світу, відзначають в ООН.

В цьому рейтингу Україна посіла 85 місце. Згідно зі звітом, найвищий Індекс розвитку людського потенціалу в Норвегії, за нею йдуть Австралія та Ісландія. Із найближчих сусідів України, наприклад, Білорусь зайняла 68-ме місце, Росія – 71-е. 84-те місце у Вірменії, а 86-те посів Азербайджан.

Звіт 2009 присвячений проблемам міграції, повідомив на прес-конференції постійний представник програми в Україні Олів’є АДАМ. Вперше, автори звіту докладно проаналізували міграцію – внутрішню та міжнародну – з точки зору людей: мігрантів, їх родин, громад, з яких вони поїхали, та в яких вони живуть і працюють, додав він.

Представники програми, пославшись на дані Державного комітету статистики України, повідомили, що у 2008 році кількість мігрантів - осіб, котрі з метою працевлаштування переміщаються в межах України та виїздять за кордон, становила 1 млн. 406,6 тис. чоловік. Головні причини, за даними звіту ООН, – низька заробітна плата та несприятливі екологічні умови.

Як повідомила на прес-конференції начальник правління політики зайнятості та трудової міграції Міністерства праці та соціальної політики України Тетяна ПЕТРОВА, "сьогодні більш як 1,5 млн. українців виїхали за кордон в пошуках роботи, бо основними причинами в Україні лишаються низький розмір зарплати та відсутність робочих місць". За її словами, у 2008 році кожен п’ятий українець розглядався як потенційний мігрант, а 41% населення незадоволені рівнем життя. “Для полегшення ситуації” цього року створено Державну міграційну службу, відзначила Т.ПЕТРОВА.

За даними звіту, сьогодні в Україні перебуває 12 тисяч іноземців, найбільше - з Росії, Польщі, Китаю та В’єтнаму. За прогнозами звіту, у найближчі два роки – за сприятливих економічних умов – ситуація не зміниться.

При цьому у звіті наголошується, що більшість мігрантів не перетинають міжнародних кордонів, а змінюють місце проживання в межах власної країни. За даними ООН, чисельність внутрішніх мігрантів складає 740 мільйонів осіб, що майже в чотири рази перевищує кількість міжнародних мігрантів. Серед останніх менш як 70 мільйонів переїжджають з країн, що розвиваються, до розвинутих країн. Наприклад, лише 3% африканців проживають за межами країни походження. Більшість з 200 мільйонів міжнародних мігрантів на планеті переїхали з однієї країни, що розвивається до такої ж іншої, або з розвиненої країни до іншої розвиненої країни.

Представники програми також відзначили “позитивні сторони” міграції: у 2007 році грошові перекази мігрантів становили 370 млрд. дол. США в світі. З них у регіон країн СНД надійшло близько 16 млрд. дол. США, а в Україну – 4,5 млрд. дол. Крім того, дослідження показали, що прибуток мігрантів з найбідніших країн, що переїхали в розвинуту країну, в середньому в 15 разів перебільшує їх прибуток на батьківщині, показник охоплення їхніх дітей середньою шкільною освітою вдвічі вищий, а дитяча смертність в 16 разів нижча.