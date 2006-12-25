Газпром погодився прийняти в оплату білоруські трубопроводи

Небажання Білорусі купувати російський газ за ринковою ціною безвідповідальне і ставить під загрозу енергопостачання країни.

Як передає РІА «Новости», про це заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

"Сьогодні білоруська сторона знову заявила, що має намір купувати російський газ за ціною, не вище встановленої для Смоленської області", - сказав він, нагадавши, що діючий контракт на поставку газу в Білорусь закінчується через шість днів.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що Білорусь була останньою державою, що зберегла низькі ціни закупівлі російського газу в 2006 році. Вартість газу для інших республік колишнього СРСР в рамках реалізації стратегії Газпрому із забезпечення рівного рівня прибутковості поставок газу на ринки країн ближнього і далекого зарубіжжя була приведена до ринкової (в деяких випадках підвищена в 2-3 рази).

"Проте Білорусь, єдина з республік колишнього Радянського Союзу, намагається зберегти для себе пільгові ціни на російський газ. Разом з тим, ціна, за якою Газпром продає газ Білорусі (46,68 доларів за тисячу кубометрів), є не тільки дотаційною, що неприйнятно для рівноправної співпраці двох держав, а й вже збиткова для Газпрому, оскільки не покриває витрат на видобуток і транспортування газу", - зазначив він.

Напередодні Газпром підписав контракти на поставку газу в Грузію наступного року за економічно обгрунтованою ціною - 235 доларів за тисячу кубометрів.

"Таким чином, Білорусі були надані найкомфортніші умови перехідного періоду на ринкові ціни на російський газ, що ґрунтуються на загальноприйнятій формулі ціни, що залежить, в першу чергу, від кон`юнктури ринку. Більш того, в ході переговорів про поставки газу в 2007 році Газпром був готовий розглядати безпрецедентні варіанти забезпечення платежів. Зокрема, Білорусь мала можливість частково розплатитися акціями Білтрансгазу", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Крім того, він заявив, що Газпром згоден одержувати від Білорусі частину оплати російського газу грошима, частину - акціями Білтрансгазу. "Газпром готовий одержувати частину вартості газу грошима, наприклад, 80 доларів за тисячу кубометрів в 2007 році, а решту частини - акціями Білтрансгазу з тим, щоб зрештою у Газпрому було 50%", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня С.КУПРІЯНОВ заявив, що ВАТ "Газпром" має намір продавати газ для Білорусі за ціною близько 200 дол. за 1 тис. куб м. За його словами, компанія має намір включити в цю ціну вартість акцій "Білтрансгазу" - переговори ведуться, але в "Газпромі" їх успішність оцінюють невисоко.