Російський МЗС не визнає Курильські острови окупованими

МЗС РФ направив ноту до МЗС Японії у зв`язку з появою документа, в якому Курильські острови фігурують як «незаконно окуповані Росією".

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та преси МЗС РФ.

МЗС Росії зазначає, що Південні Курильські острови є невід`ємною частиною території Російської Федерації на законних підставах за підсумками Другої світової війни відповідно до угоди і домовленостей між союзними державами, що мають обов`язкову юридичну силу для Токіо, а також Статутом ООН, який ратифіковано Японією.

На думку російських дипломатів, схвалення японським урядом документа, що відтворює вищезгадане формулювання, не може бути розцінене інакше як неприйнятне. Російська сторона, зокрема, на вищому рівні неодноразово попереджала про контрпродуктивність подібних дій для двостороннього діалогу з проблеми мирного договору, включаючи аспект прикордонного розмежування.

«Нинішні кроки Токіо вступають в суперечність із зафіксованим керівниками Російської Федерації і Японії обопільним розумінням необхідності створити нормальну, взаємоповажну атмосферу двосторонньої співпраці, включаючи діалог з проблеми мирного договору і прикордонного розмежування. Російська сторона готова продовжувати відповідний діалог тільки в такому ключі”, - говориться в повідомленні.

Зі свого боку Росія прихильна розвитку відносин з Японією в тому конструктивному дусі, який характеризує контакти між Президентом Російської Федерації і Прем`єр-міністром Японії.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада уряд Японії остаточно затвердив сьогодні документ, де заявляється, що Південні Курили "незаконно окуповуються Російською Федерацією". Тим самим була поставлена крапка в плутанині, що тривала з цим текстом з минулої п`ятниці, 19 листопада. Тоді документ такого змісту був також офіційно поширений від імені уряду. Проте потім його відкликали назад. При цьому було заявлено, що в засоби масової інформації помилково передали заготовлений чиновниками проект, який Кабінет міністрів насправді не затверджував.

Документ складено у відповідь на запит голови комісії із закордонних справ нижньої палати парламенту Мунео СУДЗУКІ, який висловився за активну японську участь в економічних проектах на Південних Курилах, навіть якщо для цього потрібно буде "тимчасово погодитися" з правом Росії на управління островами. У відповідь уряд повністю відкинув сьогодні таку точку зору.

"Російська Федерація незаконно окуповує чотири північні острови, - говориться в документі, поширеному МЗС Японії. - В цій ситуації поїздки наших жителів туди або участь в освоєнні островів у формах, заснованих на передумові російського права на управління ними, не узгоджуються з позицією нашої країни з проблеми північних територій. У такому підході немає змін".

У відповіді зазначається, що Токіо дозволяє подорожі японців на Південні Курили тільки в нинішній формі "безвізових обмінів", зокрема, для відвідин могил і контактів між людьми.

24 вересня прем`єр-міністр Японії Юкіо ХАТОЯМУ запропонував Росії укласти мирний договір.

Як відомо, між Росією і Японією досі не вирішена територіальна суперечка. Після закінчення Другої світової війни Курильські острови були анексовані СРСР. В даний час всі Курильські острови адмініструються Росією, проте чотири південні острови — Ітуруп, Шикотан, Кунашир і група островів Хабомаї - оспорюються Японією. Токіо поставили в залежність від вирішення територіальної суперечки підписання мирного договору між двома країнами.