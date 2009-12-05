Придніпровські області України, РФ та Білорусі утворили Асоціацію

Десять областей України, Росії та Білорусі утворили Асоціацію торговельно-промислових палат регіонів, розташованих у басейні Дніпра.

Відповідний протокол було підписано в ході робочої поїздки посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА до Смоленської області, повідомили УНІАН в Посольстві України в Москві.

Участь в асоціації беруть Смоленська область РФ, три області Білорусі і шість областей України.

К.ГРИЩЕНКО висловив сподівання, що спільна плідна робота торгово-промислових палат стане дієвим важелем у розвитку співробітництва між сусідніми державами.

У ході візиту на Смоленщину керівник українського дипломатичного представництва також зустрівся з губернатором області Сергієм АНТУФ‘ЄВИМ, відвідав Смоленське ВАТ «ВО «Кристал», ознайомився з культурно-історичними пам‘ятками Смоленська, а також вшанував пам‘ять героїчних захисників Смоленська, поклав квіти до Вічного вогню у Сквері героїв.