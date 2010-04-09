DW: події в Киргизії заскочили Захід зненацька

Події в Киргизії заскочили Захід зненацька: великі ЗМІ почали писати про них з великим запізненням. А західні ж експерти, які спеціалізуються на регіоні Центральної Азії, не раз зазначали, що в останні рік-два Захід значно менше уваги став приділяти процесам, що відбуваються в цій країні, пише Deutsche Welle.

"Підвищення цін на електроенергію висікло іскру для незадоволення, але причини цього незадоволення глибші. За п`ять років населенню ні на йоту не стало жити легше, ніж раніше, влада не виправдала очікувань людей, а президент... передав до рук своєї сім`ї важелі влади і збагачення. Заняття незалежною журналістикою стало в Киргизії життєво небезпечним заняттям", - сказала німецький експерт з Центральній Азії Беате Ешмент.

За словами іншого експерта, Міхаеля Лаубша, навряд чи можна чекати, що США, і тим більше ЄС, спробують чинити прямий вплив на Киргизію. Але, за його інформацією, і в Брюсселі, і у Вашингтоні є дані про масштабні корупційні процеси і відмивання грошей, які витекли з країни: до тієї ж до Європи, до США, офшорних зон за допомогою кіл, близьких Бакієву. Відповідно, за будь-якого розвитку подій контроль за цією сферою буде посилений.

Євросоюз, як припускає експерт, не поспішатиме з визнанням легітимності нової влади, і, скоріше, скаже, що сторони конфлікту повинні спершу заспокоїтися і відновити стабільність і безпеку в країні. Причому сам ЄС навряд чи візьме на себе якусь особливу роль, а, скоріше, перекладе її, наприклад, на ОБСЄ, де зараз саме головує сусід Киргизії Казахстан.

США, на думку Міхаеля Лаубша, почнуть активніше шукати контакти з новими лідерами в Бішкеку, щоб не випустити можливості для майбутньої кооперації з владою. Ще недавно Вашингтон повністю підтримував уряд Бакієва, хай на шкоду демократичному рухові в Киргизії, але через свої геостратегічні інтереси в регіоні. Нині США незадоволені, але якщо тимчасовий уряд справді збереже і стабілізує своє становище як орган управління країною, відносини налагодяться.

Щодо можливостей тимчасового уряду в Бішкеке сформувати дієві органи влади Беате Ешмент вважає, що опозиція не має такої вже великої любові серед населення. Поки її пов`язує з населенням бажання повалити Бакиева. Але вона дуже слабка і дуже роз`єднана. «Важливо, чи буде нейтралізовано вплив брата президента, який тримав під контролем силові структури", - каже Беате Ешмент, маючи на увазі Жанибека Бакієва.