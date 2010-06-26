Газпром їде до Мінська вирішувати питання

Представники компанії "Газпром" прибудуть до Білорусі на початку наступного тижня для обговорення газового питання, повідомили РІА “Новости” в прес-службі президента Білорусії.

Перший віце-прем`єр Володимир Семашко доповів президентові Олександру Лукашенку, що в нього відбулася телефонна розмова з главою "Газпрому" Олексієм Міллером і його заступником Валерієм Голубєвим.

"Ми домовилися, що у понеділок вранці прибуває робоча група від "Газпрому" сюди на переговори в "Белтрансгаз", працюють два дні (понеділок - вівторок), а в середу в другій половині дня прилітає сюди заступник Міллера - Голубєв", - сказав перший віце-прем`єр Білорусі.

За його словами, за підсумками переговорів буде підписано відповідний документ.

Семашко заявив, що газотранспортна система Білорусі через тимчасове обмеження постачань газу з Росії не була розбалансована, і тиск прокачування газу до Європи у напрямі Польщі і Німеччини перебував у межах норми.

"Були невеликі порушення на периферійних напрямах, але на сьогодні система працює в штатному режимі", - сказав Семашко.