Українцям, яких виселили з турецьких готелів, дають інші місця

За сприяння Почесного консула України в Антальї туристична компанія „Tez Tour” взяла на себе зобов’язання щодо поселення українських туристів, яких виселяють з турецьких готелів у зв’язку з ненадходженням оплати від компанії „Карія-Тур”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України, у випадку виникнення проблеми громадяни можуть звернутися до уповноваженого при готелі представника „Tez Tour”, який надасть їм допомогу у розселенні, організації трансферу, направленні до місцевого аеропорту.

За результатами проведених співробітниками Посольства України у Туреччині переговорів та направлення офіційних звернень до Міністерства культури і туризму Турецької Республіки, Асоціації туризму Туреччини і Губернаторства провінції Анталья турецькою стороною прийнято рішення щодо організації допомоги туристам – клієнтам компанії «Карія-Тур».

Генеральною дирекцією культури і туризму Антальї дано розпорядження готелям, які функціонують у вказаному регіоні Туреччини, не виселяти з номерів туристів, які відпочивають або подорожують через „Карія-Тур”, до дати їхнього повернення в Україну.

При Генеральній дирекції культури і туризму Антальї відкрито Центр з надзвичайних ситуацій (контактні номери телефонів: 0242 24 77 660; 0537 278 95 39), до якого, у разі потреби, також можуть звернутися громадяни України, які перебувають у Туреччині. Оператор цього центру сприятиме українським туристам у вирішенні питань із розміщення в готелях.

Станом на 16.00 усі українці, які звернулися до дипустанови і консульств України, розселені у місцях відпочинку.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України у Турецькій Республіці, Почесному консульстві України в Антальї та у Департаменті консульської служби МЗС.