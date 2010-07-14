Вступ Естонії до єврозони зміцнить економіку

Приєднання Естонії до єврозони додасть стабільності економіці країни і спростить торговельні відносини, заявив президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, слова якого цитує РІА "Новости" з посиланням на повідомлення президентської канцелярії.

Міністри економіки і фінансів 27 країн Євросоюзу остаточно схвалили у вівторок в Брюсселі вступ Естонії до єврозони 1 січня 2011 року, затвердивши відповідні регулюючі законодавчі постанови.

За словами Ільвеса, вступ до єврозони не означає вирішення всіх проблем, що стоять перед Естонією, але "євро додасть економіці країни стабільність, спростить торговельні відносини і покаже, що Естонія є надійним партнером і частиною дуже впливової економічної зони".

"Сьогоднішнє остаточне підтвердження міністрами фінансів ЄС вступу Естонії в зону євро 1 січня 2011 року дає страховий поліс жителям і економіці Естонії. Це, включаючи фіксацію перехідного курсу крони на рівні нинішнього обмінного курсу, стало останнім рішенням при вступі Естонії до єврозони. Висловлюю подяку всім, хто в складний період усвідомлював необхідність важких фінансових і політико-економічних рішень", - сказав президент.