На Кіпрі затримали судно з п’ятьма українцями в екіпажі

Портовою владою Кіпру затримано судно “ Святая София”, серед членів екіпажу якого п’ятеро українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

19 листопада судно вийшло з Єгипту та 21 листопада прибуло до Кіпру. Судно було заарештовано портовою владою Кіпру через невідповідність технічного стану судна міжнародним вимогам. На цей час судно перебуває на рейді порту Лімасол. Капітан судна повідомив, що стан здоров’я екіпажу задовільний, вони забезпечені продуктами харчування та водою.

За словами О.ДИКУСАРОВА, адміністрація порту оформила необхідні документи для безперешкодного виходу екіпажу на берег.

Посольство України на Кіпрі вживає необхідних заходів із залучення кваліфікованих адвокатів для вирішення питання щодо повернення заробітної плати українському екіпажу та підтримує постійний зв’язок з капітаном судна.