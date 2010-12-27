Суд в Москві оголосить вирок у другій справі Ходорковського

Сьогодні суд у Москві знову спробує оголосити вирок колишньому голові компанії ЮКОС Михайлу Ходорковському та екс-голові МФО "Менатеп" Платону Лебедєву, які звинувачуються в розкраданні понад 200 мільйонів тонн нафти і відмиванні виручки з її продажу.

Два тижні тому суд з невідомих причин відклав засідання, тепер адвокати, журналісти і громадськість міркують, чи встигне голова суду зачитати вирок, написання якого зайняло 58 днів, за ті п`ять робочих днів 2010 року, що залишилися.

Утім, чи буде вирок звинувачувальним, стане відомо вже в перший день оголошення - з описово-мотивувальної частини - і, відповідно, чи мають Ходорковський і Лебедєв шанс вийти на свободу наступного року, коли закінчиться перший термін їх ув’язнення.

Занепокоєння щодо вже другого процесу над опальним російським олігархом висловив посол Німеччини в Росії, повідомляє Бі-бі-сі.