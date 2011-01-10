Американська розвідка недооцінила розвиток китайських озброєнь

Американська розвідка недооцінила швидкість і ступінь розвитку китайських озброєнь. Як с повідомляє Лента.ру з посиланням на The New York Times, з такою заявою виступив міністр оборони США Роберт Гейтс. Своє визнання глава Пентагону зробив в літаку дорогою до Пекіна, де в нього запланована зустріч з керівництвом КНР.

За словами міністра, особливе занепокоєння Вашингтона викликало створення в Китаї протикорабельних балістичних ракет, здатних вразити американські авіаносці в регіоні, а також винищувача-невидимки п`ятого покоління. Як випливає із слів голови Управління військово-морської розвідки США віце-адмірала Девіда Дорсетта (David Dorsett), раніше наведених агентством Bloomberg, йдеться про ракети DF-21D і винищувачі J-20, також відомі під назвами J-14, J-XX, J-X і XXJ.

З метою успішного протистояння погрозам з боку Китаю, пояснив Гейтс, він ухвалив збільшити фінансування ряду військових програм. Зокрема, зростання бюджету торкнеться програми створення дальнього бомбардувальника нового покоління, припиненої в 2009 році, розробки нового корабельного засобу радіоелектронного придушення, а також проекту палубних винищувачів F-35, відомих як Joint Strike Fighter. Рішення про збільшення видатків на ці статті було ухвалене попри загальне скорочення військового бюджету США в найближчі п`ять років.

Про реакцію Пекіна на заяву голови Пентагону поки нічого не повідомлялося. Тим часом сам Гейтс запевнив, що збирається підняти тему військового розвитку Китаю на переговорах з керівниками країни, закликавши їх до скорочення озброєнь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Офіційний військовий бюджет Китаю в 2010 році, за різними даними, був запланований на рівні 76-78 мільярдів доларів. Утім, як зазначає Associated Press, реальні видатки приблизно вдвічі більші. Утім, США поки що перевершують КНР за обороним бюджетом, залишивши Пекін на другому місці: торік витрати американських військових склали 636 мільярдів доларів.

Тим часом Китай, коментуючи зростання своїх військових витрат, запевнив США, що військова міць країни спрямована виключно на оборону.