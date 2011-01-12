Росія припинила поставляти нафту Білорусі

Російські нафтові компанії з 1 січня 2011 року припинили постачання вуглеводнів до Білорусі. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані білоруського "Белнафтохіму" і джерела в російських компаніях. Поставки припинили через те, що сторони не можуть домовитися про нові ціни на нафту. На транзит вуглеводнів через Білорусь припинення поставок не вплинуло.

У Білорусі розраховують, що поставки поновляться вже в січні. Принаймні, білоруські нафтопереробні заводи забезпечені сировиною саме до кінця поточного місяця.

За даними газети "Ведомости", російські компанії наполягають на підвищенні цін на нафту для Білорусі на 45 доларів за тонну. Така вимога виникла після того, як Мінськ підняв мито на транзит нафти на 12,5 відсотка з 1 лютого. У Мінську на збільшення цін не згодні - місцеві чиновники нагадують, що погоджували новий тариф з Росією.

Найбільшими постачальниками російської нафти до Білорусі є "Лукойл", "Сургутнефтегаз" і "Роснефть". В усіх трьох компаніях інформацію про зрив поставок поки не прокоментували. У "Транснефти" відзначають, що готові надати трубу для прокачування нафти, проте в комерційних переговорах між сторонами не беруть участь.

Росія до 2010 року була монопольним постачальником нафти до Білорусі, але потім вимушена була поступитися частиною місцевого ринку Венесуелі. Це трапилося на тлі численних конфліктів через поставки нафти і нафтопродуктів з Росії. Так, Мінськ у рамках Митного союзу наполягав на обнуленні російських експортних мит на нафту.

В кінці 2010 року сторони домовилися, що Росія поставлятиме до Білорусі нафту без мит. Натомість Мінськ пообіцяв віддавати до російського бюджету всі мита від експорту нафтопродуктів з російської сировини. У Росії підрахували, що втратять від такого обміну 5,3 мільярда доларів за рік, а допомога Білорусі складе 3,9 мільярда доларів.

Лента.ру