У Вільнюсі згадають жертв зіткнень із радянськими військами

У Литві сьогодні відзначають День захисників свободи на згадку про трагічні події, події 20 років тому.

13 січня 1991 року радянські війська зробили спробу захопити будинок Литовського радіо і телебачення, і весь світ уважно стежив за подіями у Вільнюсі.

Близько опівночі з військового містечка вирушили танки і ввійшли до центру Вільнюса. До другої години ночі телебачення вело трансляцію, потім військові оточили будинок телецентру і телевежу.

Атакувати спецпідрозділи не наважилися, але під танками загинули 14 мирних жителів, які вийшли захистити проголошену в березні 1990 року незалежність країни.

Протистояння тривало до серпня. Після провалу ГКЧП у Москві радянські війська покинули територію країни.