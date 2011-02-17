У Франції перехопили дві яхти Березовського і заарештували

На вимогу Генеральної прокуратури Російської Федерації у Франції накладено арешт на майно Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО, зокрема дві яхти.

Про це УНІАН повідомили в Генпрокуратурі РФ.

«Французькими правоохоронними органами накладено арешт на дві яхти та інше майно, що належить Борису БЕРЕЗОВСЬКОМУ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дії зроблено на запит Генпрокуратури РФ у рамках кримінальної справи, що розслідується стосовно нього.

За інформацією Генпрокуратури РФ, французьким правоохоронцям вдалося перехопити яхти в затоці Жуан на південному узбережжі Франції недалеко від заарештованого раніше на запит російської прокуратури маєтку Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО на мисі Антіб. Морські судна вартістю близько 20 млн. дол. використовувалися для відпочинку осіб із його оточення. Крім яхт, французькими поліцейськими в присутності російського слідчого та прокурора було вилучено й інше цінне майно Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО (картини тощо).

Сам Борис Березовський заявив, що не має у Франції яхт, а також не знає нічого про арешт його майна. Повідомлення про арешт його вілли на мисі Антіб Березовський розцінив як "маячню", нічого не уточнюючи, лише пояснивши, що будь-які коментарі щодо його майна може використати проти нього россійська влада.

Раніше Генеральний прокурор Російської Федерації Юрій ЧАЙКА заявив, що пошук майна Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО продовжується по всьому світу у взаємодії з правоохоронними органами всіх країн.

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ зараз проживає у Великій Британії, де отримав статус політичного біженця. Російська влада неодноразово направляла запити про екстрадицію Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, але позитивної відповіді досі не отримала. У Росії проти підприємця порушено 11 кримінальних справ. У двох справах він уже заочно засуджений загалом на 13 років позбавлення волі.