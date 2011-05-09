Парламент Грузії може визнати геноцид черкеського народу

Грузинський парламент може визнати геноцид черкеського народу, повідомляє Грузія Online.

«Черкеські об`єднання по всьому світу продовжують звертатися до парламенту Грузії з проханням визнати геноцид черкеського народу, здійснений Росією в ході російський-черкеської війни (більш відома як Кавказька війна 1763-1864 рр.)», - йдеться в повідомленні.

До парламенту Грузії свої звернення вже подали черкеські об`єднання Ізраїлю і Німеччини. З проханням про визнання геноциду черкеського народу звернувся до законодавчого органу і кабардино-балкарський регіональний громадський рух "Адиге Хекужь - Черкесія".

«...Внаслідок цієї війни, що тривала більше ста років, черкеси - один з найчисленніших народів Кавказу, втратив свою батьківщину - Черкесію, і виявився розсіяним більш ніж у п`ятдесяти країнах світу. Сьогодні на Кавказі живуть близько 1/10 всіх черкесів світу, та й вони штучно розділені територіально і адміністративно.

Досі трагедія, що сталася з нашим народом, не одержала правової оцінки, а наш народ не має можливості знайти Батьківщину і жити на ній єдиною нацією.

Ми сподіваємося, що парламент Грузії визнає геноцид черкесів, і це стане початком реалізації сторічної мрії нашого народу про возз`єднання на історичній Батьківщині», - зазначається в зверненні кабардино-балкарських черкесів, підписаному головою "Адиге Хекужь - Черкесія", членом координаційної ради черкеських громадських організацій Росії Абубекиром Мурзакановим, яке цитує Грузія Online.

8 травня відбулася зустріч міністра у справах діаспори Грузії та голови Черкеського конгресу Ізраїлю. Йшлося, головним чином, про співпрацю грузинських і черкеських організацій в Канаді, США, а також Росії. Міністр повідомив, що у черкеського питання сформувалося досить потужне лобі в грузинському парламенті.