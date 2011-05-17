Польщу визнано країною, наполовину сприятливою для емігрантів

Західний сусід України Польща зайняла 25-те місце серед 31 держав Європи та Північної Америки в рейтингу сприятливості умов для інтеграції іноземців MIPEX.

Згідно з результатами дослідження, які має у своєму розпорядженні УНІАН, польська політика стосовно інтеграції емігрантів, набравши в рейтингу 42 бали зі 100 можливих, визнана „половинчасто сприятливою”.

Польща розділила сьоме місце з кінця з Австрією, яка також ввійшла до групи "в міру сприятливих" країн, для чого необхідно було набрати від 41 до 59 балів.

«Доволі несприятливі» умови для іноземців, згідно з рейтингом, зафіксовані в Литві, на Мальті, в Словаччині, на Кіпрі та в Латвії, які набрали від 40 до 31 бала.

До п’ятірки найсприятливіших держав увійшли Швеція, Португалія, Канада, Фінляндія та Голландія (83-68 балів).

Серед держав, де працюють багато українських заробітчан, у групу сприятливих для інтеграції потрапили також Іспанія та Італія (63 та 60 балів).

Польща найбільше балів у рейтингу набрала за процедури поєднання родини (67 балів), видачу дозволу довготермінового резидента (65) та за мобільність на ринку праці (48).

Найгіршими є можливості емігрантів в політичній діяльності (13), в доступі до освіти (29), отримання громадянства (35) та в справах захисту від дискримінації (36).

Як повідомляв УНІАН, за даними польської влади, громадяни України складають найчисельнішу групу серед іноземців, які легально живуть у Польщі: близько 30 тис. із 100 тис.

Минулого року також понад 100 тис. українців могли працювати у Польщі на сезонних роботах.

За даними експертів, за межами 46-мільйонної України можуть працювати від 2 до 5 млн. українців.