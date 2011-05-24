Американка, італієць і росіянин повернулися з космосу

Спуськовий апарат космічного корабля "Союз ТМА-20" сьогодні вранці приземлився в Казахстані. Як повідомляє РІА Новости з посиланням на Центр управління польотами Федерального космічного агентства, екіпаж з трьох осіб переніс посадку нормально.

"Союз" доставив на Землю з Міжнародної космічної станції російського космонавта Дмитра Кондратьева, астронавта Європейського космічного агентства італійця Паоло Несполі та астронавта НАСА Кетрін Колман, які прибули на Міжнародну космічну станцію в грудні 2010 року і провели там 159 діб.