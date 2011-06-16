Китай і Росія вимагають припинити бойові дії у Лівії (спільна заява)

Керівники Росії й Китаю Дмитро МЕДВЕДЄВ і ХУ Цзіньтао за підсумками переговорів у Кремлі оприлюднили спільну заяву з вимогою припинення вогню в Лівії, повідомляє «Газета.Ru».

«Задля уникнення подальшої ескалації насильства необхідно забезпечити неухильне дотримання всіма залученими сторонами резолюції Ради Безпеки ООН 1970 і 1973, не допускати їх довільного тлумачення і розширювального застосування», – йдеться в документі.

«Важливим є швидке припинення вогню, розв’язання лівійської проблеми політико-дипломатичними методами. Сторони мають намір і далі мирно сприяти реалізації цих цілей через спільні зусилля в Раді безпеки ООН на підтримку ініціатив Африканського союзу щодо внутрішньолівійського конфлікту», – цитує текст РІА «Новости».

«Сторони закликають вирішувати спори мирними засобами», – заявили лідери двох країн.

За даними «Газета.Ru», зараз представник Д.МЕДВЕДЄВА у країнах Африки Михайло МАРГЕЛОВ перебуває в Тріполі. Минулого тижня він побував в Бенгазі і провів переговори з повстанцями.

Д.МЕДВЕДЄВ не раз заявляв, що міжнародна коаліція порушує резолюцію Ради Безпеки ООН. На саміті G8 президент РФ запропонував зробити Росію посередником у врегулюванні конфлікту в Лівії.

*** У лютому 2011 року в Лівії почалася громадянська війна, під час якої країна виявилася фактично розділеною на дві частини – прихильники і противники нинішнього глави держави Муаммара КАДДАФІ, який править понад 40 років.

Рада Безпеки ООН 17 березня ухвалила резолюцію, яка передбачає введення безпольотної зони над Лівією.

19 березня сили НАТО за ініціативою Франції, США і Великої Британії почали військову операцію з повітря проти військ М.КАДДАФІ, а також з метою забезпечення безпольотної зони, ембарго на постачання зброї і захисту цивільного населення.

Мандат на операцію в Лівії минав 27 червня, але 1 червня терміни операції було продовжено на три місяці – участь сил НАТО у військових діях у Лівії розрахована до кінця вересня.