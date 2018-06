Пошук сенсацій штовхнув таблоїд на злочин

Британська поліція заарештувала колишній голову видавничого дому News International Ребеку Брукс, яка цього тижня пішла з посади після гучного скандалу з прослуховуванням телефонів знаменитостей, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на представника Скотланд-ярду.

Її було арештовано після виклику до поліцейської дільниці. Екс-голова видавничого дому News International підозрюється в змові з метою перехоплення повідомлень зв`язку і в корупції.

Арешт Брукс став десятим у рамках операції Weeting - саме таку кодову назву носить поліцейське розслідування скандалу з незаконним прослуховуванням телефонних розмов.

Видавничий дім News International (який входить до медіа-корпорації News Corp.) потрапив під шквал критики у зв`язку з масштабним прослуховуванням знаменитостей для отримання сенсаційних історій. На тлі скандалу вже був закритий таблоїд News of the World.

Брукс була раніше головним редактором у газетах News of the World і Sun. На період її редакторства News of the World припадають кілька найбільш кричущих випадків прослуховування, включаючи маніпуляції з повідомленнями автовідповідача на телефоні вбитої в 2002 році дівчинки Міллі Доулер.

Щодо газетної діяльності News International ведеться два поліцейських розслідування: одне за фактом безпосереднього прослуховування (Operation Weeting), друге - за підозрами в наданні хабарів працівникам поліції для отримання інформації (Operation Elveden).