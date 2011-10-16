Що зробити з суддями?

Венеціанська комісія 15 жовтня на 88-й пленарній сесії ухвалила рекомендації до проекту Закону України «Про внесення деяких змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«У своєму висновку Венеціанська комісія вітає та підтримує намір української влади вжити подальші кроки з метою покращення законодавства щодо статусу суддів та судової гілки влади та висловлює готовність надавати у цьому сприяння», - йдеться у повідомленні МЗС.

«Було зазначено, що частина законопроекту стосовно юридичної відповідальності суддів прописана доволі детально, при цьому експерти Венеціанської комісії відмітили, що автори законопроекту врахували попередні рекомендації Венеціанської комісії», - зазначили в МЗС.

«Проект зазначеного законопроекту, зміни до якого розглядаються сьогодні, являють собою позитивний крок на шляху реформування української системи судоустрою, який має бути продовжено», - йдеться у повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, закон про судоустрій та статус суддів був прийнятий Верховною Радою 7 липня 2010 року.

28 квітня 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ «Про внесення змін до Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи».

Серед іншого, В.ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству юстиції України та Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права розробити з урахуванням висновків Венеціанської комісії та подати в установленому порядку для внесення Президентом на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (підпункт 7.3.4 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010).