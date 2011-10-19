Експедиція на древньослов’янському човні «Русич» перетнула екватор

Російсько-українська парусна експедиція на древньослов’янскому човні «Русич» перетнула екватор у Яванському морі Індійського океану в точці 105 градусів східної довготи і перейшла в Південну півкулю.

Плавання древньослов’янського човна «Русич» через Індійський океан – міжнародний російсько-український парусний проект, повідомив УНІАН голова оргкомітету експедиції Борис ФІЛАТОВ. Ініціаторами проекту є брати-близнята, заслужені мандрівники Російської Федерації Олександр і Сергій СИНЕЛЬНИКИ.

Як розповів командор експедиції С.СИНЕЛЬНИК, «перетин екватора відбувся в темний час доби в жахливих погодних умовах - у дощ, сильний зустрічний вітер, при крутій хвилі в 2-3 метри». Він зазначив, що із семи чоловік у дружині тільки двоє вже переходили екватор в експедиційних умовах: він сам та інженер-механік Сергій МУРАВИЦЬКИЙ. Інші п`ятеро (боцман човна Ілля ПОДГОРНИХ з Тольятті і четверо українських мореплавців: кок Олександр БУЙВАЛЮК і матроси-рульові Вадим ГАЛИЦЬКИЙ, Олексій РОМАНЄЄВ і Вілен ДЕРЕВ’ЯНКО) вперше перетнули лінію екватора.

Розповідаючи про майбутні ділянки плавання, С.СИНЕЛЬНИК уточнив, що «погода дедалі погіршується, а з переходом у Південну півкулю геть зіпсувалася: дощі, грози, сильний зустрічний вітер до 15 вузлів, хвилі по 3 метри заввишки».

Найближчим часом човну належить пройти вздовж острова Суматра на південний схід у столицю Індонезії, порт Джакарту. Але через погодні умови – сильного стрічного вітру і хвиль – човен застряг на острові Бангка (Bangka), намагаючись дійти до порту Тобоалі.

На острові Балі запланована часткова зміна дружини човна «Русич».

Як повідомили організатори проекту, човен «Русич» був збудований у 2006 році в Петрозаводську, на верфі «Варяг», що спеціалізується на проектуванні і спорудженні дерев`яних суден різного призначення. Човен «Русич» - це точна копія кораблів стародавніх слов`ян і варягів IX-XI століть домонгольского періоду.

10 серпня 2010 року човен «Русич» вирушив у перший етап експедиції з Тольятті, річками Волга і Дон, через Чорне, Мармурове, Середземне, Червоне море в Індійський океан, до берегів Індії за маршрутом великого російського першопроходця Афанасія Нікітіна. Через ранній початок сезону осінніх мусонів перший етап плавання завершився на Аравійському півострові, де човен був тимчасово піднятий з води і поставлений на суші в Султанаті Оман.

У травні 2011 року човен вийшов у другий етап експедиції, присвячений великому мандрівникові XIX століття, досліднику М.Міклухо-Маклаю. Судно пройшло за маршрутом Порт Салала (Султанат Оман) – Індія – Шрі-Ланка – Нікобарські острови – Малайзія, і 1 червня увійшло в малазійський порт Лангкаві.

3 жовтня 2011 року стартував третій етап кругосвітнього плавання з порту Сапун (Таїланд) через Індійський океан на Сідней (Австралія).

Олександр і Сергій СИНЕЛЬНИКИ планують у майбутньому здійснити ряд північних морських подорожей, аби показати, що в IX -XII століттях судна древніх слов`ян доходили через Біле море навколо Скандинавії до північноєвропейських держав, і далі через Гренландію – до Америки.

Як зазначав С.СИНЕЛЬНИК, «є мрія пройти навколо Земної кулі, хоча це завдання поки що тільки обговорюється».