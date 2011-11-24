У Москві вже замахнулися на створення «Євразійського союзу»

Євразійський союз Росії, Білорусі і Казахстану не копіюватиме Радянський Союз і буде відкритим для нових членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Ради Федерації Росії Валентина МАТВІЄНКО сказала сьогодні у Москві під час круглого столу на тему «Велика країна: перспективи інтеграційних процесів на пострадянському просторі в рамках Євразійського союзу».

«Митний союз став реальністю, і це основа для наступного кроку - формування Євразійського союзу. Це вже більш глибока форма інтеграції, яка припускає єдину банківську систему, гармонізацію податкового законодавства і перехід до єдиної валюти. Проте не йдеться про відродження Радянського Союзу. Копіювати старі зразки безглуздо. До того ж Євразійський союз ґрунтуватиметься, насамперед, на взаємодії наших країн у галузі економіки, і він буде відкритим для всіх країн СНД для приєднання до нього нових членів», - сказала В.МАТВІЄНКО.

За її словами, історичні і культурні передумови дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє Євразійського союзу, оскільки є бажання народів, і воно підкріплене політичною волею керівників держав.

В.МАТВІЄНКО відзначила, що як голова Ради міжпарламентської асамблеї СНД має намір координувати зусилля парламентаріїв Співдружності з уніфікації національних законодавств і синхронізації ратифікації угод, прийнятих главами держав, насамперед, у сфері економічної і бюджетно-фінансової політики.