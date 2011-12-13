Кількість поранених в бельгійському Льєжі сягнула 64 людей

За даними AFP, кількість поранених через вибух гранат у бельгійському місті Льєж виросла до 64 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих і десяти постраждалих.

За попередніми даними, невідомий кинув гранати на автобусну зупинку, після чого наклав на себе руки. Згідно з інформацією телеканалу RTL-TVI, злочинців було троє: спочатку вони стріляли в людей, а потім кинули в них гранати.

Коммерсант