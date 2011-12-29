Нова НП в російській армії: згорів бомбардувальник Су-24

Фронтовий бомбардувальник Су-24 загорівся у четвер при посадці у Волгоградській області, екіпаж встиг катапультуватися, повідомив РІА «Новости» офіційний представник Міноборони РФ полковник Ігор Конашенков.

"Інцидент трапився близько 20.00 за місцевим часом при посадці на аеродром Малинівка. За командою керівника польотів екіпаж катапультувався. Літак згорів", - сказав він.

Конашенков додав, що Су-24 виконував плановий політ.