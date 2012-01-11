16-річний житель Душанбе визнав себе винним у вбивстві «Діда Мороза»

Житель Душанбе визнав себе винним у вбивстві людини, одягненої у костюм Діда Мороза, яке було скоєне в столиці Таджикистану 2 січня 2012 року.

16-річний хлопець, ініціали якого Б.Ш., завдав жертві двох ножових поранень, які призвели до смерті. Загиблого - 24-річного Парвіза Давлатбекова - було вбито у дворі житлового багатоповерхового будинку, свідками цього злочину стали 15 осіб, нагадує Лента.ру.

За підозрою у вбивстві раніше було затримано трьох студентів одного з вишів Душанбе. Слідство схиляється до того, що злочин було скоєно на побутовому ґрунті, це підтверджують і покази свідків.

Раніше у соціальних мережах широко розповсюдилися припущення про те, що вбивство було скоєне через релігійні мотиви. 30 грудня 2011 року верховний муфтій Таджикистану Саїдмукарам АБДУКОДІРЗОДА заявив, що "святкування григоріанського Нового року, що має релігійне коріння, суперечить не лише законам Ісламу, а й традиціям таджиків". "У нас є багато своїх хороших свят", - сказав С.АБДУКОДІРЗОДА. Багато хто вважав, що саме необережна заява муфтія могла дати привід для злочину.

Ця версія, за твердженням слідчих, спростовується свідками, які заперечують, що ті, хто нападав на людину в костюмі Діда Мороза, викрикували на його адресу звинувачення у "невірності". Про те, що вбивці кричали на адресу жертви: "Ту кофірі" ("Ти невірний"), раніше заявляли родичі убитого.