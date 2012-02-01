Жириновський: у ЦВК вже лежать протоколи про перемогу Путіна в 1-у турі

Кандидат у Президенти Росії, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ заявляє, що ЦВК РФ вже підготувала протоколи про перемогу Володимира ПУТІНА в першому турі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив на прес-конференції в Москві.

«Ми приходимо до висновку, що 4 березня має перемогти представник ЛДПР. Ви скажете - не переможе. Так, протоколи вже написано – за ПУТІНА мінімум 51%, можливо, 59%», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він прогнозує, що за лідера російських комуністів Геннадія ЗЮГАНОВА буде дано 12-15% голосів, а решта голосів виборців буде розподілена між ним, Сергієм МИРОНОВИМ і Михайлом ПРОХОРОВИМ.

«4 березня ПУТІН на 6 років, потім ще на 6 років – це 12! Потім МЕДВЕДЄВ повернеться на два терміни. Що вийде? Можливо, в 36-му році хтось прийде не від пітерської команди. Та вони виховають того, хто правитиме до 48-го», - вважає В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

На його думку, потрібно переходити до парламентської форми правління, щоб не допустити цього, оскільки Президент обиратиметься в Держдумі.

Згідно з опитуванням Всеросійського центру вивчення громадської думки, проведеним 7-8 січня, 65% росіян вважають, що В.ПУТІН переможе в першому турі. У тому, що другий тур все ж таки відбудеться, впевнені 19% опитаних. Важко відповісти – 17%.