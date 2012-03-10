МВФ готовий виділити Греції 28 мільярдів євро

Міжнародний валютний фонд має намір виділити Греції протягом чотирьох років 28 млрд. євро, що становить 36,7 млрд. доларів, для підтримки реалізації економічної програми властей країни.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,про це заявила голова МВФ Крістін ЛАГАРД.

За словами голови фонду, вона направить рішення про виділення допомоги Греції на затвердження ради директорів вже наступного тижня.