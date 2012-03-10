Російського опозиціонера відпустили на волю

Координатор "Лівого фронту" Сергій Удальцов, затриманий після мітингу опозиції на Новому Арбаті в Москві, повідомив, що вийшов на свободу. На нього був складений протокол за статтею 19.3.

Удальцов був затриманий біля станції метро "Арбатська", коли з групою своїх прихильників після мітингу намагався пройти на Пушкінську площу.

"Я вийшов з ОВД "Арбат", ми тут зараз з людьми стоїмо спілкуємося, з`ясовуємо, що з іншими затриманими... На нас було складено протокол за статтею 19.3", - сказав Удальцов РІА Новости.

Він зазначив, що зі звинуваченнями не згоден і це зазначено в протоколі.

Проти Удальцова і його соратників було порушено справу за статтею "непокора поліції". За його словами, 13 березня всі вони мають з`явитися до суду. Опозиціонерам загрожує до 15 діб арешту або адміністративний штраф від 500 до 1 тисячі рублів.