США перекидають війська до Австралії

Про це повідомляє Agence France-Presse.



За даними The New York Times, в район міста Дарвін на півночі країни прибули 180 американських військовослужбовців. Вони будуть розміщені на базі австралійської армії Робертсон-Беррекс (Robertson Barracks) на околиці Дарвіна.



Війська будуть розміщені на засадах ротації, власної постійної бази на території Австралії Вашингтон не створюватиме.



До 2500 осіб американський контингент в Австралії планується довести до 2017 року.



Наприкінці березня, нагадує Лента.ру, The Washington Post повідомляла, що США розглядають можливість запуску безпілотників з Кокосових островів, що належать Австралії. Як стверджувалося в публікації, Австралія також може розширити військово-морську базу в Перті, щоб її могли використовувати американські військові. Крім того, австралійська влада, відповідно до цієї інформації, може створити базу в Брісбені, де також будуть американські кораблі.





Розміщення американського контингенту в Австралії відбувається в рамках нової військової стратегії США, оприлюдненлї Бараком Обамою 5 січня 2012. Планується зосередити ресурси на Азіатсько-тихоокеанському регіоні і особливо Південно-Східної Азії. США мають намір розширювати військову співпрацю з Сінгапуром і Філіппінами, а також зміцнювати зв'язки з Таїландом, В'єтнамом, Малайзією, Індонезією та Брунеєм. Як зазначають експерти, тим самим Вашингтон прагне збалансувати вплив Китаю.