Чалий: відносини з ЄС і Росією треба перевести в трикутник

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу на тему «Розвиток відносин ЄС-Україна-Росія: проблеми і перспективи».

«Нам треба шукати іншу форму нашої європейської інтеграції»,- сказав О.Чалий.

На його переконання, відносини України з Європейським Союзом і Росією мають розвиватися у трикутнику.

«Підвищити рівень українсько-російських відносин і відносин України з ЄС можливо тільки у випадку, якщо вдасться українській дипломатії перевести відносини із двосторонніх у тристоронній формат», - сказав він.

За словами О.Чалого, від того, де у майбутньому опиниться Україна, буде залежати геополітичний баланс у Євразії при певних інтересах США та Китаю.

«Ні ЄС, ні Росія не мають такого геополітичного потенціалу, і не можуть мати його у найближчі 30 років, який би міг вирішити питання стосовно України на їхню користь, тобто, вони достатньо сильні, щоб впливати на Україну, але недостатньо сильні, щоб вирішити геополітичну долю України у той чи інший бік», - сказав експерт, додавши, що Росія та ЄС приречені на посилення співпраці у наступні 30 років.

«Українській дипломатії, українській еліті необхідно чітко зрозуміти, що ми самі повинні міняти правила гри. Саме ми повинні запропонувати Брюсселю і Москві більше не розглядати нас як територію, стосовно якої вони можуть конкурувати, навпаки, закликати їх укласти мир стосовно нас», - вважає О.Чалий.

На його переконання, однією з ініціатив щодо співпраці Києва, Москви і Брюсселя може бути створення газотранспортного консорціуму.

«Чому ми не можемо запропонувати, що Київ стане майданчиком для проведення саміту з модернізації консорціуму із запрошенням і ЄС, і ключових країн Європи, і РФ, щоб ні в кого не виникало ревнощів, чому ці переговори проводяться в Москві чи Брюсселі», - додав він.