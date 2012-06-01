У Петербурзі та Москві пройшли акції на захист 31-ї статті Конституції

У Москві поліція почала відпускати учасників акції протесту.

УМосквіполіція почалавідпускатиучасниківакціїпротесту, затриманихвчетверввечерінаТріумфальнійплощі під часпроведеннянедозволеноїманіфестаціїз вимогою до влади дотримуватися31-їстаттіКонституції.



Засловамипредставниканезареєстрованоїпартії"ІншаРосія"ОлександраАверіна, набільшістьзатриманихскладено протоколипро адміністративнеправопорушення.



За офіційнимиданимиполіції, наТріумфальнійплощі булизатриманіблизько120 із 150учасниківакції.



Аналогічнаакціяпройшла івПетербурзі.ЯкпередаєРадіоСвобода, затриманоблизькодесяткаактивістів- переважноорганізаторимітингу. Водночасвеликій групіопозиціонерівдалипройтицентромміста- безтранспарантівтавикрикуваннягасел.



Опозиційніактивісти з травня 2009 р.регулярно,кожного31 числа, проводятьмітингина захист31-ї статтіКонституції Росії -про свободузібрань.Владане даєдозволунапроведеннятакихакцій ірозганяєїх.

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