Лукашенко віддав КДБ в нові руки
У Білорусі новим головою Комітету державної безпеки призначений Валерій Вакульчик.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на білоруські ЗМІ.
Валерій Вакульчик до останнього часу керував Слідчим комітетом Білорусії.
Вакульчик закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище та Вищі курси військової контррозвідки КДБ СРСР, пізніше - Академію управління при президентові Білорусії.
Колишнього начальника КДБ Вадим Зайцева звільнили минулого тижня. Таке рішення прийняли за підсумками наради у президента, на якій обговорювалися недоліки в роботі КДБ.
Тимчасовий керівник КДБ Мальцев заявив, що Зайцева звільнили "у світлі останніх подій, пов'язаних з комітетом". Він згадав про недавнє самогубство підполковника КДБ Олександра Козака і сказав, що цей і деякі інші випадки "вимагають ретельного розслідування".