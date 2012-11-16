Лукашенко віддав КДБ в нові руки

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на білоруські ЗМІ.

Валерій Вакульчик до останнього часу керував Слідчим комітетом Білорусії.

Вакульчик закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище та Вищі курси військової контррозвідки КДБ СРСР, пізніше - Академію управління при президентові Білорусії.

Колишнього начальника КДБ Вадим Зайцева звільнили минулого тижня. Таке рішення прийняли за підсумками наради у президента, на якій обговорювалися недоліки в роботі КДБ.

Тимчасовий керівник КДБ Мальцев заявив, що Зайцева звільнили "у світлі останніх подій, пов'язаних з комітетом". Він згадав про недавнє самогубство підполковника КДБ Олександра Козака і сказав, що цей і деякі інші випадки "вимагають ретельного розслідування".