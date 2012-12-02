В Індонезії пов'язали українця, який вимагав свободу Папуа

Турист з України Артем Шапіренко був затриманий напередодні індонезійською поліцією в місті Манокварі в провінції Західне Папуа під час релігійної служби, присвяченій 51-й річниці утворення сепаратистської організації "Рух за вільне Папуа", повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сінгапурську газету Straits Times.

За повідомленнями очевидців, 36-річний турист викрикував індонезійською: "Свободу Папуа!", коли поліцейські саджали його в автомобіль.

"Ця особа зловмисно скористалася одержаною (туристичною) візою (термін дії якої закінчився ще в липні цього року), затримавшись на зайві чотири місяці. Крім того, Артем не повідомляв про своє місцезнаходження в поліцію", - заявив у неділю новинному інтернет-порталу Detik.com голова відділу зі зв'язків із громадськістю поліції Манокварі І Геде Сумерта.

За словами поліцейського, затриманий для дачі пояснень А,Шапіренко пояснив свою присутність на акції сепаратистів журналістською діяльністю, проте не зміг пред'явити документи, що підтверджують його право працювати в Індонезії як журналісту.

"Посольство України займається перевіркою цієї інформації, оскільки ніяких офіційних повідомлень індонезійської сторони про затримання громадянина України ми поки що не одержали", - заявив РІА «Новости» секретар із консульських питань диппредставництва України Петро Сухомейло.

Корінним населенням належної Індонезії західної половини острова Нової Гвінеї - є розділені на сотні племен папуаси. Між племенами нерідкі збройні конфлікти, в яких інколи беруть участь сотні та навіть тисячі озброєних, в основному, луком і списами воїнів, а багато їхніх старійшин відкидають будь-які закони, крім традиційних племінних. Деякі папуаси підтримують сепаратистський рух, що зародився півстоліття тому, який, проте, поки що не є по-справжньому масовою або здатною на великі акції організацією. Хоча святкування на Папуа чергової річниці сепаратистської організації в цілому відбулося мирно, за кілька днів до цього її керівництво взяло на себе відповідальність за здійснений 27 листопада напад на поліцейську дільницю в місті Вамена провінції Папуа, під час якого було вбито трьох індонезійських поліцейських.