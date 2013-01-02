Дві тисячі адвокатів відмовилися захищати гвалтівників індійської студентки
Більше двох тисяч адвокатів відмовилися представляти в суді інтереси гвалтівників 23-річної індійської студентки, яка померла в лікарні. Про це в середу, 2 січня, повідомило Agence France-Presse з посиланням на представника суду округу Сакет в Нью-Делі, де буде слухатися справа про згвалтування і вбивство дівчини.
Відзначається, що захищати гвалтівників і вбивць студентки відмовилися 2500 адвокатів, прикріплених до суду. На їхню думку, представляти інтереси цих підзахисних було б аморально. Тепер адвокатів фігурантам справи призначить держава, повідомляє Lenta.ru.
Слухання у справі про згвалтування 23-річної студентки почнуться в четвер, 3 січня. Перед судом округу Сакет постануть п'ятеро чоловіків. Шостий учасник згвалтування, імовірно, ще не досяг повноліття (йому, за деякими даними, 17 років). Його справа буде розглядатися в спеціальному суді у справах неповнолітніх.
23-річна дівчина, ім'я якої не називається, була згвалтована шістьма чоловіками 16 грудня в Нью-Делі. Вона і її друг їхали в автобусі, коли на них напали зловмисники. Вони побили студентку і її супутника, після чого згвалтували дівчину, використовуючи в тому числі металевий прут. У довершенні всього студентку і її друга викинули з рухомого автобуса.
За останніми даними поліції, водій автобуса ледь не переїхав дівчину, однак її другові вдалося відтягнути її на безпечну відстань. Подія викликала хвилю протестів в Індії, учасники яких вимагали смертної кари для нападників, посилення покарання за злочини на сексуальному грунті і прийняття заходів для забезпечення безпеки жінок. Найбільш масові з протестів відбулися в Нью-Делі.
Демонстранти намагалися прорватися до урядових будівель, а поліцейським для розгону натовпу довелося використовувати водомети і сльозогінний газ. Влада країни пообіцяла оплатити лікування дівчини. Незважаючи на зусилля лікарів студентка померла через 13 днів після згвалтування в одній з клінік Сінгапуру. Її стан весь цей час залишався критичним.
Тіло дівчини було піддано кремації, і 1 січня її прах був розвіяний над рікою Ганг. 2 січня міністр розвитку людських ресурсів Індії Шаши Тарур (Shashi Tharoor) закликав владу країни розкрити ім'я загиблої і назвати на честь неї закон, що посилює покарання за сексуальні злочини, зазначає BBC News. "Якщо тільки її батьки не заперечують, її ім'я має бути увічнено в назві закону. Вона була людиною з іменем, а не просто символом", - написав Тарур в мікроблозі.